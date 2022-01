Jaak Joala kuju rajajate meelest püüavad linnajuhid taiest salaja peita

Viljandi linnavalitsus otsustas esmaspäeval, et Jaak Joala kuju tuleb praegusest asukohast ära viia ja seda tuleb teha jaanuaris. Eelmise aasta lõpul käisid novembris linnavolikogu esimeheks saanud Helmen Kütt ja linnapea Madis Timpson Jaak Joala lese Maire Joala jutul. Nagu kohtumisel selgus, on Maire Joala endiselt seisukohal, et laulja monument erineb sellest, millele tema oli oma nõusoleku andnud, ning sellisel kujul seda eksponeerida ei tohiks.