Pärimise peale, milliste ambitsioonidega vastne peatreener hooajale vastu läheb, lausus Ilves, et praegu on sellele veel raske vastata, sest mängijate nimekiri pole paika loksunud. «Hetkel käib töö selle nimel, et saaks korraliku komplekteerituse. Fakt on see, et põhisats on U-19-võistkond, kus mängivad 2004. ja 2005. aastal sündinud poisid. Näeme vaeva selle nimel, et tuua tagasi neid, kes on kunagi jalgpalli mängimise ära lõpetanud.»