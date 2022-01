«Meil ei ole praegu sellist käivetki, et seda maksta,» lausus Viljandi lumepargi juht Mart Kaas 7400 euroni küündiva arve kohta. Ta rääkis, et tulu saab park piletimüügist ja on ka toetajaid, kuid on vahe, kas arve on 1400 või 7400 eurot. Ta oli läinud kuu arveks prognoosinud 2500–3000 eurot, ent kuna fikseeritud paketi kehtima hakkamine lükkus jaanuari, tuli arve nii suur, et seda nähes ei osanud Kaas esiti midagi mõelda.