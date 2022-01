Aktsiaseltsi Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel vaatas Sakala palvel üle kõik vähemalt viiekohalised võidud ja ütles, et aasta suurim lotovõit Viljandimaal oli 772 966 eurot 70 senti. See on ühtlasi suurim summa, mida lotomäng on siia maakonda toonud.