Sakala fotograafi töö on parimate hulgas

Elmo Riigi töö "Jumalate vahetus" on üks kolmest paremast olemusfotost. Sellel on jäädvustatud Kõpu kirikus altariseina maalinguid konserveerivad restauraatorid. Altarimaal võeti kunstiakadeemia professori Hilkka Hiiopi juhendamisel seinalt maha, ehisraamist välja ning viidi Tallinna uuringutele.

Uudisfoto kategooria parimateks on valitud Delfi ja Ekspress Meedia fotograafi Henri-Kristian Kirsipi "Matus ja meeleavaldus", mis näitab koroonavastaste meeleavaldusega samal ajal toimunud matust. Postimehe fotograafi Madis Veltmani "Meeleavaldus Navalnõi toetuseks" ning Eesti Päevalehe ja Ekspress Meedia fotograafi Kiur Kaasiku "Tähelepanu keskpunktis" kõnelevad sellest, et pikk ja halva maiguga presidendi otsimise saaga leidis siiski õnneliku lõpu, kui 31. augustil valiti 72 poolthäälega järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks Alar Karis.

Parima portreefoto kandidaat on Järva Teataja fotograafi Dmitri Kotjuhi "Palved looduse heaks", millel on ukrainlasest munk Anatoli Ljutjuk. Ta tuli Eestisse kirikut ehitama ja jäi ning usub, et eestlased ja ukrainlased on paljuski sarnased, ning soovitab lastele rohkem muinasjutte lugeda. Sama kategooria nominendid on Eesti Päevalehe ja Ekspress Meedia fotograafi Kiur Kaasiku "Müürilehe uus peatoimetaja Aleksander Tsapov" ja Postimehe fotograafi Erik Prozese "Kabuli raamatukaupmees".