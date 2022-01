Tarvastu raamatukogu direktor Aili Anderson teab, et raamatukogu töötaja pole pelgalt amet, vaid elustiil. FOTO: Marko Saarm

Kolmapäeva keskpäeval avatakse Tarvastu raamatukogus raamatukogude aasta. Tarvastu raamatukogu pole juhuslik valik: just see on Eesti kõige kauem järjepidevalt tegutsenud rahvaraamatukogu.