Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul tuleb nüüd hakata hallis temperatuuri langetama. "Kui halli rajama hakati, teadsin ma, et seal saab olema talvel 5-6 kraadi sooja. Praegu on ruumis hoitud umbes 16 kraadi," rääkis Timpson. Lähipäevil on kavas sooja olulisel määral vähendada.