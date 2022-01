Indrek Ilves nentis klubi pressiteenistuse saadetud teates, et on klubile ülesnäidatud usalduse eest tänulik. "Ees seisab palju rasket tööd Tuleviku uuele tulemisele aluse panemisel. Kergemaks teeb selle klubi ja kogukonna ülesnäidatud toetus, mille eest tänan kõiki siiralt. Meie poisid, kellega töötame, on mulle ju kõik tuttavad, samuti olen väga rõõmus selle üle, et minuga koos alustavad tööd kogenud Mati Jürisson ja Kevin Paavo, kellega meil mõtted ja nägemused klapivad ning koostöö sujub."

Värske peatreener kinnitas, et ehkki sportlikus plaanis tehakse väike samm tagasi, säilivad professionaalne töö ja suhtumine. "See, et hakkame mängima oma noortega, ei tähenda, et minu eelkäijate ajal tehtud tööga võrreldes allahindlust teeme," sõnas ta veendunult. "Treeningute ülesehitus, tingimused, tehtav töö ja ennekõike suhtumine peavad kandma endiselt kvaliteedimärki, sest esindusmeeskond jääb ikkagi esindusmeeskonnaks."

Tuleviku klubi juht Raiko Mutle ütles, et Indrek Ilvese peatreeneriks saamise mõte kerkis päevakorrale juba Premium-liiga hooaja lõpufaasis. "Meie esimeseks eelistuseks oli leida uus peatreener klubi sisemistest reservidest," kõneles ta. "Kui tegime Indrekule ettepaneku, ei võtnud ta kuigi pikka mõtlemisaega. Indreku pühendunud töö on toonud kaasa meie järelkasvuvõistkondade kiire arengu, mille üheks tublimaks tulemuseks oli U-19-meeskonna möödunud hooaja kolmas koht eliitliiga esiliigas. Usume kindlalt tema võimetesse ning meil on väga hea meel, et ta selle suure väljakutse vastu võttis."

Mutle, kes U-19-võistkonda tunamullu ka ise koos Ilvesega treenis, iseloomustab Ilvest kui ääretult nõudlikku, kohusetundlikku ja pühendunud treenerit. "Ints on tohutu võitleja- ja võitjamentaliteediga juhendaja, kes on ühtviisi nõudlik ja järeleandmatu nii iseenda kui oma hoolealuste suhtes," lausus ta. "Eraldi tahaksin tema puhul esile tõsta lojaalsust klubile: ta ei taganenud ka, teades, et eelseisev hooaeg saab olema tervele klubile muudatusterohke ja väljakutsuv. Soovin Intsule ja tema treeneritiimile ning võistkonnale edu ja visadust ning kinnitan, et klubis on talle tugev, ühtne toetus ja täielik usaldus.”

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) A-kategooria treenerilitsentsiga Indrek Ilves juhendas noori jalgpallureid juba oma kõrgliigamängija karjääri ajal. Esindusmeeskonda esindas ta 109-s Premium-liiga mängus ja lõi seal 14 väravat. Evald Tipneri karikasarjas käis Ilves Tuleviku esindusmeeskonna eest platsil 18 mängus ja lõi neli väravat. Tippmängijakarjääri lõpetas ta 2019. aastal ning on noormeeste treenimise kõrvalt sealtpeale mänginud Tuleviku duubelvõistkonna ja kolmanda meeskonna eest madalamates liigades.

Samuti A-litsentsiga abitreener Kevin Paavo on varem juhendanud Tuleviku duubelmeeskonda ning treeninud aastaid klubi jalgpallikooli noortevõistkondi, samuti olnud esindusmeeskonna abitreeneri rollis Aivar Lillevere ja Marko Kristali peatreeneriajal. Mängijana aitas ta Tuleviku esindusmeeskonnal kerkida 2015. aastal Premium-liigasse, mängides aastatel 2013 ja 2014 esiliigas 21 kohtumist. Hiljem käis ta duubelmeeskonna rivistuses esiliiga B-s ja teises liigas platsil kokku 48 mängus.

Teenekas väravavahtide treener Mati Jürisson on pikkade aastate jooksul juhendanud peaaegu kõiki Viljandi Tuleviku kindamehi, teiste hulgas Karl-Romet Nõmme, Kaupo Kruusmäed ja Karl Erik Jürissoni. Samuti on Euroopa jalgpalliliidu A-kategooria treenerilitsentsiga Jürisson olnud paljude Eesti noortekoondiste väravavahtide piirkondlik treener.