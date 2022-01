Bussis viibinud treener Margit Keerutaja ütles, et enesetunne ei ole õnnetusse sattunutel kiita. "Põrutuste järel on täna ikka kehvem enesetunne kui eile, lähipäevadel selgub lõplik tõde. Haiglas tehtud kompuuterpiltidelt erilisi probleeme ei leitud, aga täna on paljudel siit ja sealt rohkem valus," rääkis ta.

Õnnetusse sattunud võistkond oli teel Tallinna, et kohtuda meistriliiga mängus Audentes SG / Noortekoondise esindusega, see mäng jäi mõistagi ära. Küsimärgi all on ka järgmised mängud.