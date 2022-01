Kolga-Jaani lähedal paikneva Lalsi kiriku ikonostaasi puitraam on täielikult renoveeritud ning ikoonid oma kohtadel tagasi. Osal ikoonidel on niiskuskahjustused ja nendega on plaanis tööd jätkata suvel. Praegu on värv paberitega kinnitatud. FOTO: Marko Saarm