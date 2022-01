Kalle Tamra – muusikahariduse eestvedaja ja taganttõukaja

Sellest preemiast kuuldes ütleb hea huumorimeelega Tamra naeruse häälega, et mõnevõrra meenutab olukord talle kuulsast filmist tuntud lauset «Mitu korda ma pean ühte meest maha lööma?». Nimelt on see talle juba kolmas, kui mõelda varasematel aastatel pälvitud Viljandimaa vapimärgile ja Eesti muusikakoolide liidu elutööpreemiale.

Tamra nendib, et autasud on muidugi toredad, aga ta pole töötanud nende nimel, vaid ajanud ikka oma asja. Sellega on ta siiski nõus, et on olnud selle valdkonna üks eestvedajatest ja taganttõukajatest. Ainult vedamisega tema sõnul ei saa – tuleb ikka vaadata, kas vedamise peale järele ka tullakse või vajab keegi tõukamist.