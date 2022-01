Kuuskedele on Karksi-Nuias üheskoos tuli otsa pandud juba palju aastaid. Sealse kultuurikeskuse juhataja Leana Liivson sõnas, et üritus tuleb täpselt nii suur, kui palju inimesi koguneb, ning lõke nii kõrge, kui palju kuuski kohale tuuakse. «Tavaliselt oleme kokku saanud neli-viiskümmend kuuske,» ütles Liivson ja lisas, et oma kuuse võivad tuleroaks tuua ka mujal kui Karksi-Nuia kandis elavad inimesed.