Päästeamet rõhutab oma pressiteates, et lõkkes tohib põletada ainult puhast, töötlemata puitu ja loodusjäätmeid. Lõkke põletamise reegleid võib täiendada ka omavalitsus ja need on tavaliselt kirjas heakorra või jäätmekäitluse eeskirjades.