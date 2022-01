Mõni päev pärast laagri lõppu sai Tasane Elina Šveitsis tegutsevalt klubilt pakkumise liituda naiskonnaga, mille eesmärk on anda tulevikulootustele võimalus võistelda tippseltskonnas. 2019. aastal loodud klubi on näidanud suurepäraseid tulemusi: juba esimese aasta järel sõlmis tiimist viis andekat noort ratturit lepingu mõne Euroopa profiklubiga.

Tasane sõidab Šveitsi veebruari alguses. Viljandi rattaklubi kodulehel selgitas ta, et Šveitsis on klubil oma treener ja mehaanik. Võisteldakse peamiselt Šveitsi ja Prantsusmaa sõitudel, mis on üsna mägise profiiliga. "Koju tagasi tulen oktoobris ja võib-olla vahepeal mõnel kergemal nädalal. See on imeline samm redelil, millelt aina kõrgemale edasi pürgida. Ootan põnevusega uut hooaega."