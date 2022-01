«Kõnniteedest saan ma veel aru, aga sõiduteed peaks ikkagi linn korras hoidma. Isegi peatänavad on koristamata – see on ju nonsenss,» ütles Värnik. Tema tähelepanekut mööda on nii neid majaomanikke, kes oma hoovi lähedast kõnniteed korrapäraselt hooldavad, kui ka neid, kes seda ei tee. Paalalinnas elava Värniku ütlemist mööda on kõnniteed küll rahuldavad, ent pettunud on ta sõiduteede seisukorras. Eraldi tõi Värnik välja Kalvi ja Leola tänava. Küsimusele, millise pilguga vaatavad tänavate seisukorrale teised Viljandi pensionärid, vastas Värnik: «Räägitakse, et ei saa korralikult kõndida, sest lumi on põlvini. Isegi ettevõtjad kurdavad.»