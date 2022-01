«Väga hästi läks see hange,» nentis Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ja tunnistas, et pigem oli ta valmis teenuse kallinemiseks. «Ju on siis jäätmejaam sedavõrd tulus äri,» pakkus Märtin põhjuse, miks ühe kuupmeetri jäätmete äravedu kevadest enam kui viiendiku võrra odavneb. Hinnavõit ootab seejuures tõenäoliselt eeskätt väikeste konteinerite omanikke.