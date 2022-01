Viljandimaal alustas tööd veebipolitseinik

Mõned aastad tagasi avas Viljandi politseijaoskond Facebooki lehe, et olla nutiajastul kohal seal, kus on kõik teisedki. Postituste loetavus ja kirjakasti saabunud teadete hulk näitas, et sotsiaalmeediat kasutatakse aina agaramalt ning üha enam otsitakse politseiga kiiret ja mugavat kontakti just veebikeskkonnas.