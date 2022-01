Haljastuse ja heakorra spetsialisti Age Alase sõnul on linnas jalutades näha, et kõnniteedel on libedusetõrjet tehtud, kuid sellest hoolimata on teed väga jäised ja ohtlikud. "Seetõttu palume kinnistuomanikel olukorda kõnniteel rohkem jälgida ja libedusetõrje materjali heldema käega kõnniteele puistata. Seal, kus on rohkem libedusetõrje materjali, on ka olukord tunduvalt parem," lausus Alas.