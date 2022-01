5. jaanuari hommikul oli haiglas 231 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 159 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 126 ehk 79,2 protsenti on vaktsineerimata ja 33 ehk 20,8 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 34 COVID-19 haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, 86-aastased mees ja naine, üks neist oli vaktsineerimata. Viimase seitsme päeva keskmine nakatumus 100 000 vaktsineeritud elaniku kohta on 70,7 ja vaktsineerimata elaniku kohta 98,4. Ööpäeva jooksul manustati 5521 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 771. Täna hommikuks oli lisa- või tõhustusdoosi saanud 299 097 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,5 protsenti.