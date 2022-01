«Tänapäeva noored ütlevad, et super ja suurepärane, ning kuigi need sõnad võivad vahel pisut häirivalt mõjuda, siis nüüd saan isegi neid möödunud aasta kohta kasutada,» kinnitas muinsuskaitse Viljandimaa nõunik Anne Kivi. «Oli tõesti super aasta. Meil said valmis väga suured ehitised ning see teeb aasta üsna enneolematuks. Selliseid objekte tehaksegi mitu aastat.»