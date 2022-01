Eks need valimisnumbritega tehtavad tehted üks paras pokkerimäng ole, aga mulle, malesõbrale, need tulemused meeldivad. Vast valitud volikogu esimees Helmen Kütt õppis viimase kolme aasta jooksul riigikogus malemängu selgeks ja kinkis oma kodukoolile, Suure-Jaani gümnaasiumile komplekti malendeid tänutäheks selle eest, et seal maleõpet antakse. Vähemalt on taas üks riigikogu liige pöördunud maleusku.