"Eesti lääneosas on ilm selginenud, teetemperatuur on langenud saartel, Lääne- ja Ida-Eestis miinuspoolele ning märjad teepinnad on juba lõiguti libedaks muutunud," kirjutas transpordiamet oma pressiteates. "Prognoosi kohaselt tuleb õhtul ja öösel pilves ilm. Lume-, lörtsi- ja vihmasadu levib lõunast põhja poole, mitmel pool on udu ja jäidet. Temperatuur on Eesti põhja-, lääne- ja keskosas miinuses, lõunaosas 0-kraadi juures. Teed on libedad!"