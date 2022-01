Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, kes oli kogukonnamaja idee üks algatajaid ütles, et kui on võimalik ennetada inimeste hooldekodusse minekut, on see suur asi ning tal on hea meel, et valla volikogud ja sotsiaalkomisjonid on sellest aru saanud. FOTO: Marko Reimann