Inimene sõitis otsa ohtlikule puule

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik sõnas, et kohapeal käisid Kõpu vabatahtlikud päästjad. "Inimene viga ei saanud. Ta jäi sündmuskohale, et ohtlikust kohast märku anda, et keegi teine kogemata puule otsa ei sõidaks," rääkis Kiik. "Auto sai natuke viga, maas oli purunenud plasti."