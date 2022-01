Viljandimaale lisandus 59 nakatunut

4. jaanuari hommikul oli haiglas 238 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 158 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 128 ehk 81 protsenti on vaktsineerimata ja 30 ehk 19 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Nagu selgitas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas, tähendab see, et viimase nädala jooksul on 100 000 vaktsineeritud elaniku kohta haigestunud keskmiselt 63 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata elaniku kohta on haigestunud 93 vaktsineerimata inimest päevas.