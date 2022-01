Bussidel jäi libeduse tõttu mõnes peatuses käimata

Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase ütles, et mõnel teelõigul oli kinnisõtkutud lumi nii libe, et bussid sinna ei läinud. Need olid enamasti kruusateed või need, kus on vähem sõidetud.

"Bussijuhil on õigus selline otsus vastu võtta. Ta võib sõidu katkestada," sõnas Kase. "Selliste ilmaoludega on see tavaline. Muidu on selliseid ilmaolusid vähe olnud, aga sel talvel on neid kuidagi eriti palju olnud."

Ühistranspordikeskuse juhatuse liige lisas, et kui inimestel on kahtlus, kas nende buss on teel nende juurde, tasub helistada aktsiaseltsi Atko dispetšeri numbril 434 0089. Dispetšer näeb kaardilt bussi liikumist.

"Kui hommikul on selline ilm, siis päeva peale läheb tee tavaliselt paremaks," lisas Kase.