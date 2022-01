Jaanuaris saab end ette registreerimata vaktsineerida lasta Viljandi Sakala keskuses

Vaktsineerimine on Sakala keskuse esimese korruse jalutussaalis ja kestab kella 16–19. Süstitakse esimest ja teist doosi, aga ka tõhustusdoosi.

Abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnul on tegemist hea koostööga linna ja haigla vahel. "Linn pakub tasuta ruume ja abilisi, haigla omalt väljaõppinud vaktsineerijaid ning võimaluse valida kolme erineva vaktsiini vahel. Meie ühine eesmärk on muuta vaktsineerimine inimestele võimalikult lihtsasti kättesaadavaks. Vabaduse platsil hakkas haigla buss küll hästi silma, aga süsti on talvel parem oodata ikka soojas toas," lausus ta ning lisas: "Vaatame, kuidas sel kuul läheb, ning vajaduse ja võimaluse korral jätkame ka veebruaris."