Mitut bussiliini ootab ees kärbe

"Enamasti on koomale tõmmatud väiksed sissesõidud," sõnas ta. Kõige suurem kärbe on Suure-Jaani liinil number 29, mille buss väljus kell 20.30, kuid uue plaani järgi nädalavahetustel enam ei sõida. "Nädalavahetustel oli see lihtsalt tühi," märkis Kase ja lisas, et kõikidel neil otstel, mis ära jäävad, ongi bussid sõitnud enamasti tühjana. Põhjus on tema ütlemist mööda ikka koroonaajas, mil bussisõitjaid ongi üldiselt vähem olnud.