Viimase 14 päeva haigestumuselt 100 000 elaniku kohta on Viljandimaa maakondade arvestuses kolmandal kohal: siin on 100 000 elaniku kohta 806 nakatunut. Kõige suurem haigestumus on Tartumaal ja teisel kohal on selles võrdluses Harjumaa.