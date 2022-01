Viljandis kogutakse jõulukuused kokku

Viljandlased saavad oma jõulupuud tasuta ära anda laupäeval, 8. jaanuaril kindlastesse kohtadesse etteantud kellaajaks. Aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused kogub need kokku ja viib jäätmejaama, kus need purustatakse ja kust need liiguvad edasi põletusse.