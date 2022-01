Riiklik ilmateenistus lubab uueks nädalaks soojakraade ning hoiatab, et 2. jaanuari õhtupoolikul ja 3. jaanuari öösel liigub merelt Hiiu- ja Saaremaale ning sealt edasi mandri läänerannikule soojem ja niiskem õhumass, mis toob endaga kaasa sademeid. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, sekka ka jäävihma. Jäiteoht on suur ning seda ka Viljandimaal. Lisaks tekib mitmel pool udu, mis teeolusid veelgi raskendab.

Esmaspäevaks ennustab ilmateenistus, et öösel sajab mitmel pool vähest lund, lääne- ja lõunaservas ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel mandril –2 kuni –8 kraadi. Päeval laieneb madalrõhulohk üle terve Eesti ning mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Õhutemperatuur Viljandimaal tõuseb päeval teenistuse andmetel 4 kraadini.

Päevaste plusskraadide taandumist riiklik ilmateenistus ei ennusta: ka kolmapäeval ja neljapäeval valitsevad Eestis nullilähedased plusskraadid, mistõttu teed on väga libedad ning mitmel pool Eestis ja ka Viljandimaal valitseb suur jäiteoht.

Norra ilmaportaali Yr.no ennustuse kohaselt on temperatuurid veidi madalamad, aga plusskraade ennustab järgmiseks nädalaks ka see portaal. Homseks lubab portaal siiski miinuskraade: Viljandimaale kuni –3 kraadi päeval ja kuni –5 kraadi öösel. Teisipäevaks ja kolmapäevaks lubab ka Norra Viljandimaale soojakraade: teisipäevaks lubatakse Viljandi linna kuni 2 kraadi sooja ja kolmapäevaks ennustatakse ühte soojakraadi. Öösiti on temperatuur paar kraadi alla nulli. Nii esmaspäevaks kui teisipäevaks lubab Yr.no lume-, vihma- ja ka lörtsisadu.