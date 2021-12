Seal seirati monumendile tuleva kahe paariskuju vähendatud koopiat. Umbes meetrised kujud on originaalidest kolm korda väiksemad. Abilinnapea ja komisjoni esimehe Kristjan Mändmaa sõnul on skulptorid Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka viinud ajaloolistel fotodel kujutatud figuurid vähendatud mõõtkavas reaalsesse kolmemõõtmelisse vormi, taastades seejuures ka need osad, mida säilinud fotodel näha ei ole. Kujuritele olid abiks Viljandi muuseumi kogudest leitud originaaldetailid. «Nende kujude järgi on kujuritel hiljem lihtsam ja täpsem skulptuure teha,» selgitas Mändmaa.