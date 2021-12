Mikk Pinsel on Noorte Kotkaste Halliste rühma salgapealik 2021 aasta kevadest. Ta õpib Halliste Põhikooli 8. klassis ja on üks Noorte Kotkaste tegevuse taastamise algatajatest Halliste koolis. Tal on Noorte Kotkaste II järk ja erialamärgid laskuri, matkaja ja mootorratturi erikatsete läbimises. FOTO: Markus Sein