Ilutulestikumüüja saab tänu eraklientidele plaani täis

Viljandi lähedal Saarepeedil tegutseva firma Hansa Ilutulestikud juht Kalle Tüür ütles neljapäeval, et müük on olnud suhteliselt tavaline. «Praegu on muidugi veel vara öelda ka, aga tundub, et vist plaanipärane,» lausus ta, viidates sellele, et aasta viimane päev on alles ees.