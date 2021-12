Viljandis sündinud ja gümnaasiumi lõpetanud Elize Hiiop on Eestis üks väheseid ehtekunstnikke, kes on olnud nii pikalt ja sügavuti pühendunud portselanile. Ta on õppinud kolm aastat klaasikunsti, lõpetanud kunstiakadeemia ehtekunstnikuna ning praegu omandamas magistrikraadi keraamika erialal, kus keskendub 3D-paberportselani printimisele.