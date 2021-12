Keskuse direktor Helve König ütles, et viimased koroona-aastad ei ole doonorite arvus korrektiive teinud ning Viljandi on veel eriti tubli.

«Viljandimaa erineb tõesti teistest maakondadest. Viimasel suvel, kui verd sai anda veel meie spetsiaalses telgis, püstitasime just Viljandis Eesti rekordi,» meenutas König. «Kui muidu öeldakse, et mulk on ihne, siis siin see väide küll ei kehti. Hästi tublid inimesed! Kiidan neid taevani ja teen maani kummarduse.»