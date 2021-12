Igor Nael, omadele Ixa, on kala hangunud põrssapõlvest peale. Viiratsis askeldava poisi võis peaaegu iga ilmaga leida mõne tiigi kaldal kokri püüdmas. Kokkupandav pilliroost ridvake, natuke tainast konksu otsa ja tegudele. «Mul polnud ämbritki. Tokk oli madalasse vette löödud, tavaline kilekott sangapidi sinna otsa torgatud ning püütud kalad ulpisid seal sees,» meenutab Ixa. Talipüüki ta väiksena ei harrastanud, sest polnud varustust ega ka huvi. Nüüd, täismeheeas, on see pisik nuumamist saanud ning iga talve eel ootab ta kannatamatult ilmateateid kuulates uudiseid korralikest miinuskraadidest, et esimesel võimalusel jääle tormata. Vastutustundlikult mõistagi.