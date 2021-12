Tarvastu noored toimetasid eakatele ja puuetega inimestele jõulupakid kätte

Vallavalitsuse pressiteates anti teada, et traditsiooniliselt on eakate ja puuetega inimeste jõule tähistatud jõululõunaga, aga koroonapiirangute tõttu tuli see ära jätta. Inimesi sooviti siiski meeles pidada, mistõttu tuli jõulusoojust jagada teisiti.