Mängusärgid on saadud spordiaktivist Aivar Paasilt, kes on tuttav Eesti jalgpallikoondise mänedžeri Miko Pupartiga. Tuluõhtu "Näärid Vastemõisas" üks korraldajatest on kohalik ettevõtja Tauno Härginen, kes kuulub ühtlasi kohalikke sportimisvõimalusi arendava mittetulundusühingu Arengu Helin juhatusse. Ettevõtmine korraldatakse koostöös Vastemõisa rahvamajaga.

Härginen märkis, et Vastemõisa noored jalgpallurid treenivad usinalt ja on vaikselt endale võistlustelgi nime teinud, aga aastaid tagasi valminud plats on kehvas seisus ja vajab hädasti parandamist. Paraku on raha selleks keeruline leida. "Tahame, et suvisel ajal oleks Vastemõisas normaalses seisu harjutusväljak," sõnas ta.