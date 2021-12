Olen juba mõnda aega hämmingus tõiga üle, et ka looduskaitsjaid kutsutakse üles neutraalsusele. Praegune olukord, kus seisame pöördumatute kliimamuutuste lävel, tekitab minu meelest vajaduse järele mõelda, kas neutraalsus keskkonnahoiu aspektist on üldse võimalik. Kuidas rääkida looduse, ka linnalooduse hoidmise vajadusest nii, et keegi ei tunneks end riivatuna, samas vaadeldes teemat terviklikuna ja kõigi huvisid arvestades? Ja kes need «kõik» üldse on?