Tääksi kahekilomeetrisel rajal on siiski võimalik suusatada ka klassikalises stiilis, selle eest on hoolt kandnud rajameister Margus Mikkor. Nagu ütles tema abikaasa Anu Mikkor, kadusid detsembri algul tehtud rajad viimase sulaga, aga nüüd on need uuesti sisse sõidetud. «Meil on siin väga ilus ja õhtul on rajad valgustatud,» lausus ta.