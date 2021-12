Vallavanem Jaak Raie seletusel on praegu valla pangakontodel kokku umbes 800 000 eurot. Aasta viimasel päeval peab aga vald tasuma pangale selleks aastaks võetud poole miljoni euro ulatuses arvelduskrediiti ning vald võib arvestada, et uue aasta esimesel päeval on kontole jäänud umbes 300 000 eurot. 480 inimesele palga maksmiseks kulub 3. jaanuaril vähemalt 500 000 eurot, seega on vallal vaja kiiresti saada lisaraha.