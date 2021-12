"Suur tänu kõigile, kes tegid endast oleneva, et pühad pereringis rahulikult ja rõõmsalt mööduks, ega pidanud paljuks aidata ka teisi," ütles Viljandi jaoskonna juht Margus Sass. "Näiteks helistades, kui mõni napsine teelolija ei jaksanud enam ise koduteed leida või mõni sõidukijuht jäi silma kahtlase sõidustiiliga. Suur tänu, et hoolite ja aitate Viljandimaa turvalisust hoida!"

Politseinikel tuli aga ikkagi kokku puutuda üsna värvikate juhtumitega. 24. detsembri õhtul helistas näiteks hädaabinumbril mees, kes tahtis, et politsei ta kainestusmajja toimetaks. Talle öeldi, et niisama kedagi kainestusmajja ei sõidutata, ja seepeale küsis mees, kas peab midagi kriminaalset tegema, et politsei ta platele viiks.