Mees vajus ATV-ga järvejääst läbi

"Mees suutis enne sõiduki põhja vajumist selle pealt maha hüpata ning oma elu säästa," rääkis Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. "Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu, et veel tänagi kehtib siseveekogude jääle mineku keeld ning see ei ole nii põhjuseta. Jääle minek on keelatud isegi jalakäijatele, sõidukiga liiklejatest rääkimata."

Kiik lisas, et veekogudel on jääolud väga erinevad ning sõidukiga põhjalikult kontrollimata looduslikule järvejääle minek on alati suur eluga riskimine. Veelgi ohtlikumad on olud vooluveekogudel.