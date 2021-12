Ei sobi käibemaksu langetamine, ei sobi taastuvenergia ega CO 2 tasu hüvitamine, ei sobi börsiväline elekter, ei sobi ka avaldusi esitamata kompenseerimine müüjate kaudu. Lõpuks jõudis valitsus tulemuseni, mis on rohkem asendustegevus kui lahendus.

Tarbijatele kompenseeritakse osaliselt võrgutasu, mis moodustab energia hinnast ainult kümnendiku, aga elektri hind on aastaga kallinenud üle kahe korra ja gaas lausa neli-viis korda! Lisaks hakatakse hüvitama bürokraatlikult avalduste alusel ja ajutiselt ning ainult osale tarbijatele tagantjärele ja osaliselt kulutusi energiale.

VALITSUSE prognooside kohaselt kvalifitseerub toetuste saajaks üle poole eesti rahvast. Viljandimaa 45 000 elanikust hakkavad abi küsima tuhanded. Kõik need inimesed peavad avaldustega ning oma tulusid ja kulusid tõestavate dokumentidega kohalike omavalitsuste poole pöörduma. See on sõge ja kilplaslik lahendus energiakriisile nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis, kus kõrged ja kõikuvad energiahinnad jäävad tõenäoliselt aastateks.