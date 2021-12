Homme, teisipäeval ja kolmapäeval on Yr.no andmetel Viljandis kuni –7 kraadi, ilm on kõigil kolmel päeval pilvine, aga sajuta. Neljapäeval on kuni –6 kraadi, ent õhtul hakkab soojemaks minema ja temperatuur tõuseb –2 kraadini. Seejärel kerkib temperatuur nulli lähedale ja kõrgemalegi: reedeks ja laupäevaks lubab Yr.no +1 kraadi. Järgnevatel päevadel valitsevad taas külmakraadid.