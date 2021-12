Allan Praats: oleme loodud nõnda, et sirutuda valguse poole

Viljandi Pauluse kirikus on jõulusid pühitsetud 155 aastat. See on pisuke aeg. Pisku võrreldes 2022 aastaga, mis on möödunud Jeesuse Kristuse sünnist. Ometi on see meile imeline aeg selle poolest, et see kaunis hoone sündis ühes rahvusliku ärkamisega. Meie kirik on eriline oma sõnumi poolest. Iga kivi selles ehitises on väljakutse orjusest. Meie kirik on märk meie esiisade lootustest ja igatsustest. Sellest, et nad ei tahtnud enam olla pelgalt maarahvas võõramaalastest haldurite käsukoorma all, vaid eestlased. Vaba rahvas vabal maal.