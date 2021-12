PRAEGU kehtestatud piirangute puhul on ilmselt vaid üks sektor, ööelu, mille põhitegevus on nüüd täielikus varjusurmas. Selge on see, et ööeluettevõtjaid ei rõõmusta ülemäära valitsuse otsus aastavahetuseks ööelu valla lasta. Samas on see mõistagi parem kui mitte midagi. Tean, et vingumisest erilist kasu ei ole, sellegipoolest on mul ettepanek, kuidas ka selle sektori eluolu veidi paremaks muuta.