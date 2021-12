Nüüd on see traditsioon hääbumas. Julude puhul tuleb nii mõnelgi meist kannatada ära sugulaste jutt uutest köögikardinatest, kuulata katkematut mantrat sellest, kuidas keegi on ostnud uue keraamilise veekeetja või pesukuivati, suuta säilitada kivinägu vanaema suheteteemaliste nõuannete juures ning olla tunnistajaks sellele, kuidas üks laps sai ühe, teine teise plastmassist mänguasja, millega ta mängib vaid üks kord, ja kogu kuu väldanud kannatuste tulemusena, mis tipnevad tühja rahakoti ning tõenäoliselt ka sooviga see kõik lihtsalt unustada (või glögiklaasi uputada), pole meil kellelgi enam rõõmunatukestki järel.