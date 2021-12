MIDA on neil kahel pealtnäha nii erineval tootel nagu vaktsiin ja kondoom siiski ühist? Mõlemad annavad sulle turvatunnet. Kumbki ei garanteeri, et sa endale haigust külge ei saa, kuid ettevaatusabinõuna on mõlemad väga asjakohased. Miks me kindlustame oma autot, elu, tervist või kinnisvara? Sest see annab meile turvatunde, et kui midagi peaks juhtuma, mis ei ole planeeritud, siis on meie kukkumine pehmendatud. Vaktsineerimine on odavaim tervisekindlustus, sest seda saab teha suisa tasuta.